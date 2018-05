Moqtada al-Sadr, le petit religieux irakien qui défie l’Iran et les Etats-Unis

On ne sait pas combien de semaines ou de mois prendront les négociations en vue de former un nouveau gouvernement en Irak mais, déjà, l’Iran est sur la défensive et à la manœuvre. À peine les résultats des élections législatives étaient-ils connus que le régime iranien envoyait à Bagdad le mythique général Kacem Soleimani, le chef de la division Al-Qods des pasdaran, l’unité chargée des opérations extérieures et du renseignement des pasdaran (les Gardiens de la révolution).