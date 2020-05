Dublin (Irlande), correspondance.– Vanessa Tullie n’a pas beaucoup de temps à accorder au téléphone. Depuis le 17 mars, elle sillonne l’État d’Arizona pour distribuer des paniers alimentaires aux membres de sa tribu, les Navajos. L’épidémie du coronavirus a sévèrement affecté cette communauté amérindienne ainsi que les Hopis, une nation voisine. « Environ 4 000 personnes étaient infectées le 18 mai dernier et 142 personnes sont mortes », informe-t-elle. À court de médicaments et de nourritures, elle a participé à la création d’une collecte de fonds sur la plateforme GoFundme. Laquelle a recueilli plus de quatre millions de dollars. De nombreux noms irlandais figurent sur la liste des donateurs.