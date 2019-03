Blick Bassy redonne vie à une figure du Cameroun éliminée par la France en 1958

Au Cameroun, il a été impossible pendant plusieurs décennies de prononcer publiquement le nom de Ruben Um Nyobè sans risquer d’être arrêté et emprisonné. Les pouvoirs publics n’ont par la suite jamais organisé de reconnaissance officielle autour de cette figure de la lutte pour l’indépendance. Afin de réveiller les consciences et les mémoires, le musicien camerounais Blick Bassy lui rend hommage dans un disque, intitulé 1958 (No Format/Tôt ou Tard), année de son assassinat par l’armée coloniale française.