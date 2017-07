La capitale des Philippines s’enfonce sous les eaux

Manille, l’une des mégapoles les plus densément peuplées et l’un des centres économiques les plus florissants au monde, compte une population estimée à près de 13 millions de personnes. « Alors que les sols s’enfoncent autour de la baie de Manille et que le niveau de la mer monte, les inondations se propagent non seulement dans la ville, mais aussi dans les provinces environnantes », explique Greg Bankoff, spécialiste de l’Asie à l’université d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Des pluies torrentielles inondent les artères principales de Manille.