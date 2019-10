Mustapha Benfodil: «Nous avons acquis une endurance dans le non en Algérie»

Mustapha Benfodil radiographie l'Algérie contemporaine depuis des années. Il la radiographie, en croisant l’intime et le collectif, la grande et la petite histoire, d’une plume vive et acérée, avec son regard de journaliste-artiste-activiste, dans le journal où il travaille, le quotidien francophone El Watan et dans une œuvre protéiforme faite de nouvelles, de poèmes, de pièces de théâtre. Il s'entretient avec Mediapart à l’occasion de la parution en France de son dernier roman Body Writing, rebaptisé Alger, journal intense (Éditions Macula), dans lequel il évoque la vie et la mort de l'écrivain Karim Fatimi.