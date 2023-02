Retraites : dans les Ardennes, le « ras-le-bol » est général

La région Grand Est a connu deux très fortes mobilisations les 19 et 31 janvier. Frappés par la désindustrialisation, le chômage et la fuite des jeunes, ses habitants manifestent une colère plus globale. Et le Rassemblement national, bien qu’invisible, est en embuscade.