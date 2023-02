Faut-il restreindre la pratique de la chasse ? Le débat à gauche

L’unL’un voudrait interdire la chasse les week-ends et vacances scolaires, l’autre défend une « chasse vivrière » au rôle bénéfique sur les écosystèmes. Charles Fournier, député Europe Écologie-Les Verts (EELV) élu en Indre-et-Loire, et Sylvie Ferrer, députée La France insoumise (LFI) élue dans les Hautes-Pyrénées, sont venus à Mediapart pour débattre de la chasse, un mois après l’annonce par le gouvernement de nouvelles mesures de « sécurité » pour améliorer une pratique de plus en plus décriée, au vu des accidents qu’elle provoque.