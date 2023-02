Retraites : dès les premiers débats, un hémicycle au bord de la rupture

DesDes cris, des pupitres qui claquent, et une présidente de séance qui perd ses nerfs. « On n’est pas dans un amphi, on n’est pas dans une manif, on est dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale ! », s’époumone Yaël Braun-Pivet depuis le perchoir, sous les applaudissements nourris des députés de la majorité présidentielle et du Rassemblement national (RN), et les protestations de la gauche.