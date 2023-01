Questions sur Maud Bregeon, la « députée EDF »

UneUne centrale nucléaire, des visiteurs en veste jaune fluo et casque rouge, un agent qui explique son travail. Et en légende de ces images, un commentaire : « Peu importe la date et l’heure, l’industrie du nucléaire ne s’arrête pas. » Une publicité pour EDF ? Non, le compte Twitter de la députée Maud Bregeon, élue Renaissance dans les Hauts-de-Seine depuis le mois de juin dernier, et salariée du groupe d’électricité jusqu’au début du mois de juillet.