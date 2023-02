IlIl ne reste plus grand monde dans les couloirs du Palais-Bourbon. Minuit est déjà passé de douze minutes et la plupart des député·es ont quitté l’Assemblée nationale. À l’abri des regards, pourtant, un conciliabule réunit plusieurs figures de La France insoumise (LFI), parmi lesquels François Ruffin, Sophia Chikirou et Danièle Obono. L’ordre du jour de la réunion improvisée n’est pas difficile à deviner : le groupe insoumis tient entre ses mains le sort de la dernière journée, vendredi, des débats consacrés à la réforme des retraites.