Macron : la verticale du vide

EtEt vous, vous savez quelque chose ? Non. Personne ne sait rien. Depuis six ans, à chaque moment de crise politique, les député·es, les ministres et l’entourage plus ou moins proche d’Emmanuel Macron formulent les mêmes réponses aux journalistes qui les interrogent sur ce qui se trame au sein de l’exécutif. Souvent, ils concluent ces échanges palpitants de la façon suivante : « Eux-mêmes ne le savent pas… »