LR expose son déclin en prime time

LeLe débat entre les trois candidats à la présidence du parti Les Républicains (LR), lundi 21 novembre sur LCI, a tourné au concours de la droite la plus pure, donc la plus dure. Dix ans après la « droite décomplexée » de Jean-François Copé, Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradié ont recyclé une technique vieille comme la droite française : montrer les muscles et surjouer la fermeté pour séduire le noyau électoral des adhérent·es resté·es fidèles (90 000 personnes environ).