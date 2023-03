Sylvain Tesson et l’extrême droite : un compagnonnage ancien

IlIl est l’un des auteurs les plus populaires du moment, distingué par le prix Goncourt de la nouvelle (2009), le prix Médicis essai (2011) et le prix Renaudot (2019). Ses livres s’écoulent à des centaines de milliers d’exemplaires et sont adaptés au cinéma. Son récit autobiographique, Sur les chemins noirs (Gallimard), vient même de sortir sur grand écran avec Jean Dujardin en tête d’affiche. On le lit dans les colonnes du Figaro et on l’écoute sur les ondes de France Inter.