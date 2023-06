Rim Battal : « La poésie, ça se lit avec le cœur d’abord »

Rim Battal est une poétesse franco-marocaine. Elle a publié plusieurs recueils de poésie, dont Mine de rien et Les Quatrains de l’All Inclusive (éditions du Castor Astral) et, plus récemment, Pommes Girls (éditions Kulte). Elle fait également partie du collectif Bordel de la poésie, qui organise des événements de lecture de poésie.

Kiyémis est autrice, poétesse et conférencière. Elle travaille sur la question de l’amour de soi, du « body positive » et de la place des afrodescendantes dans les espaces européens. Elle a publié en mars 2018 son premier recueil de poésie, À nos humanités révoltées (éditions Métagraphes), et, à l’automne 2022, l’essai Je suis votre pire cauchemar ! (éditions Albin Michel).