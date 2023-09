Les autres en nous

L’histoireL’histoire était simple. Réconfortante. Un spermatozoïde qui rencontre un ovule, formant notre toute première « cellule-œuf ». Laquelle se divise en deux cellules filles. Chacune se divisant à son tour, et ainsi de suite, jusqu’à former un embryon, puis un fœtus, puis un bébé qui grandira encore. Si bien qu’à la fin, on est constitué·e de plusieurs centaines de milliards de cellules, toutes en provenance de cette unique et minuscule cellule-œuf. Toutes porteuses d’une combinaison inédite de 23 chromosomes maternels et de 23 chromosomes paternels. Voilà de quoi ragaillardir notre ego, nous offrir un « je » singulier, homogène, immuable. Parfaite rampe de lancement pour le mythe du self-made-man ou de la self-made-woman.