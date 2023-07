BeaucoupBeaucoup de films, et en particulier d’horreur, traînent une légende noire. On parle de phénomènes étranges survenus sur le tournage de Poltergeist (Tobe Hooper, 1982) et l’on s’interroge encore sur le décès de deux actrices principales après la sortie du long métrage. On dit qu’un prêtre venait régulièrement bénir le plateau d’Amityville (Stuart Rosenberg, 1979) pour chasser les fantômes. Ces légendes sont complaisamment relayées par les équipes de communication qui aiment pimenter de paranormal le storytelling qui entoure la sortie du film. Et les histoires circulent dans les cours d’école, dans les cafés. On invente des faits.