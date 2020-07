Versailles: le palais de la République des copains

Les calendriers politiques et judiciaires sont parfois étonnamment concomitants. En juillet 2019, le ministère de la culture annonce que le président de la République a décidé de reconduire Catherine Pégard à la présidence de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Le communiqué, daté du 24 juillet, chante les louanges de la présidente : « Le ministre félicite par avance Catherine Pégard, qui a, par son action, contribué au maintien de l’excellence de l’établissement, qui demeure une référence aux plans national et international. »