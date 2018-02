«Un océan, deux mers, trois continents»: la laideur du Nouveau Monde

3 février 2018 Par Pierre Benetti (En attendant Nadeau)

L’histoire du prêtre et ambassadeur Nsaku Ne Vunda, né en Angola en 1583 et mort au Vatican en 1608, se prête à toutes les appropriations idéologiques. C’est tout le contraire que propose avec brio Un océan, deux mers, trois continents : avec une certaine impertinence, le récit de Wilfried N’Sondé accompagne ce témoin de la traite des esclaves jusqu’au bout de son voyage.