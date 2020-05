Jérôme Ferrari: «Le pire n’est peut-être pas toujours certain, mais il est toujours possible»

L’écrivain Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 et auteur du roman À son image (Actes Sud), se désole de « l’exercice constant du déni » opéré par le pouvoir politique. « On vide les mots de leurs sens et on rend par là même impossible toute discussion, c’est-à-dire toute vie démocratique », dit-il. Devant un tel phénomène, quel rôle peut jouer la littérature ? Comment réconcilier l’expression et les faits ? Est-ce seulement possible ?