Au détour des livres (7). Aude Picault affronte l’idéal féminin

Le trait est léger et fluide, les couleurs discrètes, mais le propos est tranchant comme un manifeste. Claire, 30 ans, infirmière en néonatalogie, cherche à construire un couple solide et aimant, loin des relations d’un soir et de la consommation sexuelle banale qu’offrent les sites de rencontre. Elle espère, se donne à fond dans les relations naissantes, se fait quitter, s’accroche, rencontre enfin Franck. Et l’amour ?