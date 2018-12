Arno Bertina: «Le chaos déverrouille quelque chose dans nos sociétés»

Longtemps, la littérature fut retardataire. Victor Hugo ou Gustave Flaubert avaient procédé, au XIXe siècle, à des retours sur tourmente révolutionnaire passée – dans Les Misérables ou L’Éducation sentimentale. Or voici qu'en notre deuxième décennie du XXIe siècle, des écrivains flairent les mutineries à venir : Yannick Haenel dans Les Renards pâles (Gallimard, 2013), Élisabeth Filhol dans Bois II (P.O.L., 2014), Leslie Kaplan dans Mathias et la Révolution (P.O.L., 2016), ou encore et surtout Arno Bertina dans Des châteaux qui brûlent (Verticales, 2017).