Danielle Tartakowsky est historienne, spécialiste des mobilisations de rue et ancienne présidente de l’université Paris VIII. Elle a notamment dirigé, avec Michel Pigenet, Une histoire des mouvements sociaux. De 1814 à nos jours (La Découverte, 2013). Elle avait publié, en 2014, Les Droites et la rue – Histoire d’une ambivalence, de 1880 à nos jours (La Découverte). Plus récemment, elle a fait paraître L’Humanité, figures du peuple. Une plongée dans les archives photographiques du journal (Flammarion).