Un dernier été à Rome, d’une sensualité inouïe

14 mars 2021 Par Gabrielle Napoli (En attendant Nadeau)

Publié enfin en français, Le Dernier Été en ville est le premier roman de Gianfranco Calligarich. Paru en Italie en 1973, il devient très tôt un roman culte. Construit autour de Leo, jeune homme lettré et milanais sans ambition qui erre dans Rome à la fin des années 1960, fasciné par la ville et par l’énigmatique Arianna, ce livre est un chef-d’œuvre de poésie et de finesse.