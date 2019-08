Père et fils dans l’isolement d’un voyage

Patrick Deville, on le sait, aime les paires, les parallèles, les oppositions, les hasards qui se produisent en double. Il aime aussi l’histoire, la géographie et la littérature. Dans L’Étrange Fraternité des lecteurs solitaires, cinq textes en hommage ou amitié, il reprend le propos attristé d’Edgardo Cozarinsky, cinéaste et écrivain : « Nous avons été formés pour un monde dont la littérature était le socle. »