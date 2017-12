La rabbin et l’islamologue: dialogue fécond autour de la laïcité

Le sociologue, philosophe et éditeur Jean-Louis Schlegel a organisé un dialogue, publié par les éditions du Seuil, entre l’islamologue Rachid Benzine et la rabbin Delphine Horvilleur, deux figures intellectuelles hétérodoxes qui tiennent ensemble la croyance et la critique du dogme, la foi et la liberté de penser. Les Mille et une façons d’être juif ou musulman qui ressortent de cet échange permettent de rappeler quelques évidences, de confronter le moment historique dans lequel se trouvent l’islam et le judaïsme et de faire émerger un contre-discours précis vis-à-vis des crispations orthodoxes et des dérives intégristes.