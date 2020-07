Elena Gianini Belotti, que l’on connaît en France pour Du côté des petites filles, traduit aux éditions Des Femmes en 1974, a aussi consacré un récit, paru en Italie en 2005, à l’existence d’Italia Donati. C’est le quotidien Il Corriere della Sera qui a rendu publique l’histoire de cette jeune institutrice en 1887, un an après son suicide, qui faisait écho à d’autres suicides et à d’autres situations désespérées. Le sort des institutrices, totalement sous la coupe des pouvoirs locaux, a été progressivement porté à la connaissance de tous.