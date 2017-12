Fernand Deligny, une vie hors normes consacrée aux enfants singuliers

C’est un très beau livre, du genre de ceux que l’on a immédiatement envie d’offrir. Mais ce n’est pas un de ces ouvrages décoratifs faits pour être feuilletés d’un œil vague : les images sont en noir et blanc, il y a plus de textes que d’illustrations, le papier est fin pourtant le livre est très épais. Bref, c’est un livre merveilleux et un peu fou, merveilleux parce qu’un peu fou : ce qui caractérise à la fois le projet éditorial, les œuvres publiées, leur objet.