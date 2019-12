Comment traverser les catastrophes avec Cookie Mueller

Pour un Noël en période de grève, il nous faut du rire et du discernement : il est temps de ressortir les manuels de savoir survivre de la flamboyante Cookie Mueller. À savoir deux livres, parus en 2017 et 2019, rassemblant des récits autobiographiques de cette auteure punk, et dont les titres déjà mettent en joie : Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir et Comme une version arty de la réunion de couture, parus chez Finitude.