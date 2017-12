L'association des journalistes lesbiennes, gays, bi-e-s, trans a publié ce mercredi une étude après avoir regardé cinq talk-shows français pendant un mois. Bilan, « une cinquantaine de séquences problématiques, dont 17 clairement LGBTphobes, et un nombre tout aussi élevé de séquences sexistes et racistes. » Thierry Ardisson sur C8 est celui qui laisse « la plus grande place à l'homophobie, à la transphobie, au sexisme et au racisme ».