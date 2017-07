Le livre des insurrections de Peter Weiss

Dans Campo Santo, l’éblouissant recueil de « petites proses » que W. G. Sebald consacre à la Corse, nul ne s’étonnera de trouver, parmi les 14 essais qui complètent le livre et rendent hommage aussi bien à Günter Grass, Peter Handke ou Jean Améry qu’à Kafka et Hanns Zischler, un texte sur l’un des artistes allemands les plus tourmentés de l’après-guerre, dont les écrits sont souvent lestés d’un grand poids idéologique, sans que leur rigueur en pâtisse et sans que leur âpre beauté en soit altérée : Peter Weiss.