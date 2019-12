La rappeuse Cardi B, incarnation d’un féminisme cash

L’image est signée Annie Leibovitz, la photographe des stars ; la robe rouge est griffée Michael Kors, poids lourd de la mode américaine ; les bijoux viennent des luxueux Cartier et Tiffany. Sa petite fille d’un an et demi, assise sur ses genoux, sourit. Et elle, alanguie sur du gazon, reste impassible, sans aucun doute fière de ce coup d’éclat : à 27 ans, après n’avoir sorti qu’un seul album et deux mixtapes, la rappeuse Cardi B fait la couverture du Vogue US.