Achille Mbembe, professeur d’histoire et de science politique à l’université de Johannesburg, et Felwine Sarr, écrivain, éditeur et enseignant à l’université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal, coordonnent un ouvrage collectif rassemblant plusieurs contributions des participants des premiers « Ateliers de la pensée », qui se sont tenus au Sénégal à l’automne dernier. Une trentaine d’artistes et d’intellectuels du continent et de ses diasporas s’étaient alors réunis pour réfléchir sur le présent et les devenirs d’une Afrique au cœur des transformations du monde contemporain. L’idée : « penser l’Afrique dans le monde » et « le monde à partir de l’Afrique ».