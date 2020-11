Les complotistes et les comploteurs

Il y a les complotistes qui dénoncent les puissants sans que la matérialité des faits ne puisse leur faire entendre raison, et dont le film Hold-Up a été la dernière manifestation en date. Mais il y a aussi les comploteurs puissants, autoproclamés gardiens de la raison, qui passent leur temps à brocarder les crédules sans pourtant guère s’embarrasser non plus de la vérité.