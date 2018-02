Habermas, un philosophe dans l’arène

24 février 2018 Par Jean Lacoste (En attendant Nadeau)

Jürgen Habermas s'inscrit sans conteste dans la longue histoire intellectuelle de l’Europe : digne héritier de Kant, rénovateur de concepts comme « l’espace public » et « l’agir communicationnel », le philosophe, né en 1929, ne s’est pas contenté de construire un système ou des systèmes successifs à partir de Marx, de Hegel et des philosophes américains. Il ne cesse d’intervenir avec passion dans la vie intellectuelle, artistique et politique de l’Allemagne fédérale. Sa biographie, signée Stefan Müller-Doohm, vient de sortir en France.