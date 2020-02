Contagions de fictions

Contagion, le thriller de Soderbergh sorti en 2011, qui imagine comment une pandémie se répand à partir d’une chauve-souris vendue sur un marché chinois, fait partie des films les plus téléchargés sur iTunes depuis le début de l’année 2020, selon le Hollywood Reporter. Pendant ce temps, les Chinois eux-mêmes ne manquent pas d’humour et de désespoir : le jeu Plague Inc., qui suppose de créer un agent pathogène et de le répandre afin de détruire l’humanité, connaît des pics de vente en Chine depuis le mois de janvier, rapporte le site Gameblog.