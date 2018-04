En défense de la vérité, par Roberto Scarpinato

Quand j’ai commencé à réfléchir à la question qui intitule mon intervention d’aujourd’hui, je me suis rappelé un fait qui s’est déroulé il y a quelques années. J’étais en déplacement dans une ville brésilienne et je marchais dans la rue lorsque j’ai remarqué une phrase écrite en grand et en rouge à l’entrée d’une petite église. On pouvait y lire : « Le monde se divise entre oppresseurs et opprimés. Toi qui entres ici, chrétien, de quel côté es-tu ? »