Race, classe: dans l’industrie automobile, un moment fondateur

Dans leur ouvrage récent et contesté intitulé Race et sciences sociales, l’historien Gérard Noiriel et le sociologue Stéphane Beaud font remonter ce qu’ils désignent comme un dévoiement de la question sociale, travestie en grille de lecture religieuse et identitaire, aux grandes grèves de l’automobile du début des années 1980, en particulier lorsque Pierre Mauroy, alors premier ministre, accusa les grévistes, en majorité d’origine marocaine, d’être téléguidés par l’ayatollah Khomeyni.