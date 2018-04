Fassbinder, la télévision des familles

Le bonheur procuré par Huit heures ne font pas un jour est de plusieurs ordres. Il y a celui de découvrir une œuvre inédite de Rainer Werner Fassbinder et donc de réaliser une fois de plus combien on n'en aura jamais fini avec celui qui ne ménagea pas sa peine pour faire valoir à quel point l'Allemagne d'après 1945 n'en avait elle-même fini avec rien, et surtout pas avec le nazisme. Cette découverte constitue à elle seule un événement. Qu'on y songe : l'ogre qui, en une douzaine d'années, réalisa autant de films qu'il vécut d'années – 37 – fut assez infatigable pour que, une durée quasi équivalente s'étant écoulée depuis sa disparition, il subsiste des choses tournées par lui à découvrir. Et pas n'importe lesquelles. Huit heures… n'a rien, mais alors rien du tout, d'un fond de tiroir. Mieux vaudrait parler de haut du panier.