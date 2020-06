Misères et vertus du rituel électoral

La tenue du second tour des élections municipales, dimanche 28 juin, peut être envisagée de deux manières. Les plus attachés à la vie démocratique sous régime représentatif se réjouiront que la crise sanitaire n’ait bouleversé que de quelques semaines le calendrier électoral prévu. Les plus critiques de ces opérations n’y verront que l’organisation à tout prix d’un mécanisme de sélection d’élites locales, déconnecté des enjeux massifs qui affectent notre vie collective depuis l’apparition du Covid-19.