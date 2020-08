«M, l’enfant du siècle»: de l’ascension de Mussolini à l’épuisement narratif

Face à Mussolini, Antonio Scurati déploie d’abord un dispositif narratif. Journal à la troisième personne de l’ascension du fascisme, M – l’enfant du siècle s’organise autour de chapitres courts, centrés presque systématiquement sur une date et une personne, souvent le « Duce », régulièrement ses partisans et ses proches, plus rarement quelques opposants célèbres. Entre ces chapitres, l’auteur, qui a entre autres signé un roman sur la réunification italienne (Une histoire romantique, traduit chez Flammarion), colle des documents historiques qui sont constamment en miroir avec le chapitre qui les précède.