Trouées dans le ciel

31 janvier 2021 Par Norbert Czarny (En attendant Nadeau)

Un recueil de nouvelles peut donner le sentiment d’être un roman éclaté en une constellation. On lit d’un seul tenant, ou bien par instants, et on retrouve des trajectoires, des silhouettes, des motifs. C’est ce que l’on éprouvera en lisant Les Orages, de Sylvain Prudhomme. Treize récits qui disent ce moment où la tension rassemblée dans les nuages éclate avant l’éclaircie ou la lumière neuve du jour.