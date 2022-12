Énergies renouvelables : un projet de loi en panne d’ambition

L’Assemblée nationale vient d’achever son examen du projet de loi visant à accélérer le déploiement de l’éolien et du solaire en France. Malgré deux semaines de débat et plus de 350 amendements adoptés, le texte demeure en deçà de l’urgence énergétique et climatique.