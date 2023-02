Morcellement et concentration : des terres productives de plus en plus inaccessibles

C’estC’est l’un des enjeux du Salon de l’agriculture, qui a ouvert samedi 25 février Porte de Versailles à Paris : le renouvellement des générations dans le secteur, alors que la moitié des agricultrices et agriculteurs va prendre sa retraite dans les dix ans qui viennent. Or un verrou de taille empêche de plus en plus de gens de démarrer une activité : en raison de leur taille et de leur prix, les propriétés agricoles sont de plus en plus inaccessibles.