Jeux olympiques 2024 : 45 000 bénévoles qui ressemblent fort à des salariés

DansDans un an, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 s’ouvrira à Paris. La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, l’expliquait récemment sur France Inter : « C’est un vrai projet pour notre pays… Il faut qu’on arrive à projeter cette image d’un pays qui est audacieux, qui est confiant en lui-même et qui est conquérant. » En effet, plus qu’une compétition sportive, l’organisation des Jeux dit beaucoup du projet de société que porte le gouvernement : urbanisation à marche forcée, gentrification, tension sécuritaire… et travail gratuit.