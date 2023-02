CO2 et paradis fiscaux, la face cachée du terminal méthanier flottant du Havre

283 mètres de long, plus de 43 mètres de large, une capacité de stockage de 145 000 m3 de gaz naturel liquéfié (GNL), représentant un volume de gaz « normal » 600 fois plus important. Un méthanier polyvalent, pouvant transporter du GNL ou bien rester à quai et servir d’usine pour regazéifier du GNL. Telle est la fiche d’identité du Cape Ann, unité flottante de stockage et de regazéification ou FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), affrété par le groupe TotalEnergies et attendu dans le port du Havre en juin 2023.