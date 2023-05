ManoMano.fr accusé de se livrer au salariat déguisé

« Hello« Hello, peut-on vous aider ? » Derrière cette fenêtre de discussion qui surgit lorsqu’on surfe sur ManoMano.fr, se cachent près de 200 micro-entrepreneurs. Une petite armée d’« experts » chargés de répondre aux questions des 50 millions de visiteuses et visiteurs mensuels du célèbre site français de vente de produits de bricolage et de jardinage, qui affiche dix ans d’existence, 5 000 marchands et 16 millions de références.