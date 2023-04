« Ce mouvement montre un refus de la réforme très ancré dans le monde du travail »

PourPour la onzième fois depuis deux mois et demi, des milliers de travailleurs et travailleuses, d’étudiant·es, de personnes privées d’emploi se déverseront dans les rues de Paris, Lyon, Marseille, Perpignan et d’autres communes, parfois même les plus petites, pour dire leur opposition à la réforme des retraites. Puisque le rendez-vous de la veille entre les dirigeants syndicaux et la première ministre n’a rien donné, et n'a aucunement fissuré l’intersyndicale, ce sont encore des chasubles de toutes les couleurs qui défileront, l’orange de la CFDT, le rouge de la CGT ou encore le blanc de la CFE-CGC.