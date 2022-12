LeLe piège du chômage durable et de la précarité se referme davantage sur les plus âgé·es. Aujourd’hui, 1,5 million de demandeuses et demandeurs d’emploi ont plus de 50 ans. Cela représente un quart (26 %) des inscrit·es à Pôle emploi. La moitié le sont en catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité, selon les chiffres publiés en novembre 2022.