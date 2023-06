Les requins du recouvrement de crédit à l’assaut des emprunteurs français

« Ça« Ça me met en colère parce qu’ils s’attaquent à des gens fragiles », lâche Anne, dont le prêt a été classé comme « non performant » en 2014. Elle a arrêté de payer les échéances à sa banque peu de temps après que son mari fut tombé gravement malade. Une bonne part des revenus du couple ont disparu, et les ennuis financiers ont débuté. « On a bataillé avec les assurances pour qu’elles paient les traites à notre place. Pendant ce temps-là, notre banque a revendu notre créance sans nous en informer. »