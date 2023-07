Pôle emploi transforme ses agents en « commerciaux » pour les JO 2024

RecruterRecruter vite pour embaucher... dans un an. Pôle emploi est chargé de dénicher 15 000 agents de sécurité pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une mission devenue « prioritaire » pour l’opérateur qui convoque massivement des demandeuses et demandeurs d’emploi à des ateliers – obligatoires – « d’information et de découverte » des métiers de la sécurité. L’objectif est d’envoyer le plus de monde possible en formation pour pallier le manque de main-d’oeuvre dans le secteur de la sécurité privée.